Fermata metro Nizza a Torino chiusa per uno zaino sospetto: intervengono gli artificieri

TORINO -La stazione Nizza della metropolitana di Torino, nel quartiere San Salvario, è stata chiusa nel primo pomeriggio di oggi a seguito della segnalazione di uno zaino abbandonato all’interno della fermata.

L’allarme è scattato intorno alle 14.50, facendo intervenire sul posto la polizia e la polizia municipale. Per motivi di sicurezza è stata temporaneamente sospesa la fermata, mentre la linea della metropolitana ha continuato a circolare regolarmente. Gli agenti presenti hanno indirizzato i passeggeri verso le stazioni limitrofe di Dante e Marconi.

Alle 15.20 sono entrati in azione gli artificieri per le verifiche del caso. Gli accertamenti si sono conclusi con esito negativo: lo zaino non conteneva materiale pericoloso ed è risultato probabilmente dimenticato da un viaggiatore.

Terminati i controlli e ripristinate le condizioni di sicurezza, la stazione Nizza è stata riaperta al pubblico intorno alle 15.45.

