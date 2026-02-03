Ryanair conferma che per l’estate 2026 ci saranno i collegamenti con Cagliari e Palermo da Cuneo

CUNEO – Ryanair ha presentato l’operativo estivo 2026 per l’aeroporto di Cuneo, che prevede due collegamenti verso Cagliari e Palermo per un totale di oltre dieci voli settimanali. Le nuove rotte rafforzano l’offerta dello scalo piemontese, ampliando le possibilità di viaggio per residenti e turisti.

La compagnia opera da e per Cuneo da 18 anni e ha trasportato complessivamente oltre 1,2 milioni di passeggeri, contribuendo alla crescita della connettività e dei flussi turistici sul territorio.

Nel corso della presentazione, Ryanair ha inoltre ribadito l’invito al Governo e alle Regioni a eliminare l’addizionale municipale sugli aeroporti italiani, sottolineando che una riduzione dei costi potrebbe favorire nuovi investimenti, l’aumento delle rotte e una crescita significativa del traffico aereo nel Paese.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha dichiarato:

“Come compagnia aerea n. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2026 per Cuneo, che dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Piemonte. Per sostenere ulteriormente il traffico e il turismo italiani, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale fosse abolita in tutte le regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi nelle regioni italiane.”

Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport, ha aggiunto:

“L’offerta di voli Ryanair per l’estate 2026 conferma come i consolidati collegamenti con Cagliari e Palermo siano molto

apprezzati dalla nostra clientela. Guardiamo con fiducia alla possibilità che la collaborazione con Ryanair possa

rafforzarsi ulteriormente, ampliando l’offerta con nuove destinazioni a beneficio dello sviluppo dell’incoming turistico del

nostro territorio”.

