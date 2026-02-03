Distributore di assorbenti nelle scuole medie di Pinerolo: semplice, dignitoso e sostenibile

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato da altre realtà pubbliche e private in Italia, volto a normalizzare il tema della salute mestruale e a contrastare disagi legati alla mancanza di prodotti, che possono incidere sulla frequenza scolastica e sulla qualità della vita.

«Il progetto – spiega l’assessora all’Istruzione e alle Pari Opportunità Lia Bianco – vuole sensibilizzare tutta la comunità scolastica, dalle ragazze agli insegnanti fino ai ragazzi, partendo dal principio di equità: gli assorbenti sono una spesa che riguarda solo le donne e la salute mestruale è un diritto».

I dispenser, realizzati dall’azienda This Unique, contengono assorbenti compostabili in cotone organico certificato, privi di plastica, profumi e sostanze irritanti. Il servizio prevede anche un sistema di monitoraggio dei consumi, utile per valutare l’efficacia dell’iniziativa e programmare eventuali sviluppi futuri.

Con questo progetto, l’amministrazione comunale intende compiere un primo passo per rendere l’accesso ai prodotti mestruali più semplice, dignitoso e sostenibile, superando l’idea che le mestruazioni siano un tema esclusivamente privato o un’emergenza individuale.