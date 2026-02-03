SaluteScuola e formazioneTorino
Distributore di assorbenti nelle scuole medie di Pinerolo: semplice, dignitoso e sostenibile
Con questo progetto, l’amministrazione comunale intende compiere un primo passo per rendere l’accesso ai prodotti mestruali più semplice, dignitoso e sostenibile
PINEROLO – Il Comune di Pinerolo introduce dispenser di assorbenti gratuiti nelle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di garantire un accesso più equo ai prodotti mestruali e promuovere la salute e il benessere delle studentesse.
