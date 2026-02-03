Si stacca un rimorchio di un tir cisterna con sostanze pericolose sulla A32 Torino – Bardonecchia: traffico già ripreso grazie ai Vigili del Fuoco

EXILLES – Per fortuna, solo un grosso spavento e la fatica degli operatori dei Vigli del Fuoco sono stati causati dal distacco di una cisterna da un tir sulla Torino-Bardonecchia nel tardo pomeriggio di ieri, 2 febbraio. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 ad Exilles (TO), in una galleria sulla A32 nel tratto tra Susa e Oulx in direzione Bardonecchia (TO). Il traffico autostradale nella notte era già chiuso per lavori di manutenzione programmati.

Il tir cisterna, che viaggiava in direzione della Francia, trasportava una sostanza pericolosa: il rimorchio si è staccato improvvisamente dalla motrice. Sul posto, i Vigili del Fuoco, con due squadre specializzate Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per la messa in sicurezza dell’area. Successivamente, otto squadre del comando provinciale di Torino hanno operato nel tratto di Chiomonte. L’intervento dei Vigili ha permesso di portare la cisterna all’esterno della galleria e di consentire il travaso del contenuto in una cisterna di soccorso appositamente fatta arrivare sul posto. Le operazioni di travaso sono avvenute nella notte e si sono concluse alle 5 del mattino di oggi, con il rientro delle squadre e la fine dell’intervento. Non si registrano persone coinvolte. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Susa e gli ausiliari della Sitaf. Nessun ferito.

Dalla prima mattinata, il traffico è ripreso regolarmente in direzione del Traforo del Fréjus, ed è scorrevole nonostante la nevicata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese