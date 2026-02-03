TORINO – A Torino la giornata di mercoledì 4 febbraio 2026 sarà segnata da cieli molto nuvolosi o coperti e da piogge deboli, soprattutto nella prima parte della giornata. Anche sul capoluogo piemontese si assisterà a un graduale miglioramento dalla sera, con le prime schiarite in arrivo. La città resta interessata dagli ultimi strascichi di una circolazione depressionaria in attenuazione, che favorisce precipitazioni deboli e diffuse. La tendenza sarà però verso un progressivo ritorno a condizioni più stabili, a partire dalle ore serali.

Mattino: piogge deboli e clima umido

Durante la mattinata il cielo sarà coperto, con piogge deboli e continue. Le temperature minime si aggireranno sui 4°C, mentre lo zero termico, intorno ai 1203 metri, segnalerà condizioni ancora invernali sulle Alpi. I venti deboli da Sud-Ovest manterranno il clima mite ma umido.

Pomeriggio: nuvole persistenti e fenomeni in attenuazione

Nel pomeriggio la pioggia tenderà ad attenuarsi progressivamente, pur in un contesto di nuvolosità compatta. Gli accumuli previsti, pari a circa 4 mm, non destano particolari criticità. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, rinforzando leggermente.

Sera: schiarite in arrivo

In serata è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con schiarite via via più ampie e cessazione definitiva delle precipitazioni.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 5 febbraio: variabile, con possibili piogge residue;

variabile, con possibili piogge residue; Venerdì 6 febbraio: tempo ancora incerto, alternanza di nubi e brevi schiarite;

tempo ancora incerto, alternanza di nubi e brevi schiarite; Sabato 7 febbraio: soleggiato e più stabile.

