Un albero per ricordare Claudia Apostolo all’interno del parco del Valentino a Torino

TORINO – Lunedì 2 febbraio 2026 al Parco del Valentino di Torino le amiche e gli amici di Claudia Apostolo si sono ritrovati per assistere alla messa a terra di un albero, un Liriodendron tulipifera, che vuole ricordarla.

Claudia Apostolo era una giornalista torinese, morta nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2025, nella sua abitazione, a causa di un malore improvviso a 68 anni.

Apostolo era nota per il suo impegno nell’ambito ambientale e negli anni del suo lavoro in RAI si era occupata del tg scientifico Leonardo e della rubrica Ambiente Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese