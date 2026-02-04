Da Torino a Palermo con il nuovo volo diretto Wizz Air

TORINO – Wizz Air accelera sulla rotta italiana e annuncia un nuovo collegamento diretto Torino–Palermo, operativo tutti i giorni dal 4 maggio 2026, rafforzando il ruolo del capoluogo piemontese come snodo strategico del Nord-Ovest.

La compagnia, oggi seconda in Italia per quota di mercato, punta su una rotta che non è solo turistica, ma anche economica e produttiva: il collegamento quotidiano nasce per rispondere alla crescente domanda di mobilità tra due territori che, seppur distanti geograficamente, sono legati da flussi di lavoro, scambi imprenditoriali e relazioni familiari consolidate.

Due città, due anime, un solo volo

Il nuovo volo diretto mira a ridurre distanze e tempi, offrendo un’opzione comoda sia per chi viaggia per affari sia per i turisti attratti dalle bellezze artistiche, paesaggistiche e gastronomiche del capoluogo siciliano.

I biglietti sono già in vendita su sito e app Wizz Air, con tariffe a partire da 14,99 euro, un prezzo che colloca la rotta anche nel segmento low cost, ampliando la platea di potenziali passeggeri.

Tecnologia e sostenibilità in cabina

Il collegamento sarà operato con Airbus A321neo, velivoli di ultima generazione che rappresentano la spina dorsale della flotta Wizz Air in Italia. Oltre alla puntualità operativa, la compagnia sottolinea i benefici ambientali: riduzione delle emissioni di CO₂ e dell’impatto acustico, elementi sempre più centrali nelle strategie del trasporto aereo europeo.

L’apertura della rotta porta con sé anche un impatto economico locale: più passeggeri significano maggiore indotto per turismo, servizi aeroportuali e filiere connesse, consolidando la posizione di Torino Airport come infrastruttura chiave per lo sviluppo del territorio.

Torino sempre più centrale nel network Wizz Air

Con Palermo, salgono a 10 le rotte operate dalla compagnia da Torino verso 7 Paesi: Albania, Ungheria, Italia, Moldavia, Polonia, Romania e Regno Unito. Dal 2014 a oggi Wizz Air ha trasportato dallo scalo piemontese quasi 3 milioni di passeggeri. Solo nell’ultimo anno i viaggiatori hanno superato quota 458 mila, su oltre 485 mila posti disponibili: numeri che confermano la solidità della domanda.

Italia mercato chiave

Il nuovo collegamento si inserisce in una fase di forte crescita della compagnia sul mercato nazionale, sostenuta anche dalla riapertura della base di Palermo. Wizz Air ha superato in Italia i 21 milioni di passeggeri nel 2025 (+8% sull’anno precedente) e prevede per il 2026 oltre 27 milioni di posti offerti e più di 120.000 voli. Con 33 aeromobili basati e circa 280 rotte attive verso oltre 30 Paesi, l’Italia è oggi il primo mercato internazionale della compagnia per numero di passeggeri.

