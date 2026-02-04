Seguici su

Autobus esce di strada tra Fubine e Quargnento: nessun ferito

I Carabinieri intervengono rapidamente per mettere in sicurezza il mezzo e regolare il traffico
FELIZZANO – Questa mattina, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Felizzano è intervenuta a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea lungo la Strada Provinciale 50, nel tratto tra Fubine e Quargnento.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo è fuoriuscito autonomamente dalla carreggiata, terminando ai margini della strada. A bordo c’erano quattro passeggeri e l’autista, tutti illesi e senza necessità di cure mediche.

Le avverse condizioni meteorologiche: nebbia fitta e pioggia battente, potrebbero aver reso il manto stradale scivoloso, contribuendo all’uscita di strada. I Carabinieri sono giunti tempestivamente per garantire la sicurezza dell’area, regolare il traffico e coordinare il recupero del veicolo, evitando interruzioni significative della circolazione.

