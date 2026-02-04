TORINO – Continuiamo il nostro viaggio tra i locali del Piemonte giocando con l’Intelligenza Artificiale. Ricorderete che abbiamo visto quali sono le 10 migliori pizzerie di Torino ed oggi allargiamo il campo per scoprire quali sono le 10 migliori pizzerie del Piemonte.

Un viaggio tra le pizze della nostra regione accompagnati da ChatGpt, che ci ha dato le risposte che trovate qui di seguito. Naturalmente si tratta di suggerimenti che possono essere contestati. Se volete indicarci le pizzerie che amate di più potete farlo nei comenti.

Quali sono le 10 migliori pizzerie del Piemonte

Gusto madre – piazza Ferrero, 2A – Alba (CN)

Pizza di grande qualità con impasti curati e proposte creative; uno dei nomi piemontesi più apprezzati anche a livello nazionale.

Fuoritempo – Corso Asti, 21 – Canale (CN)

Riconosciuta con punteggi alti nelle guide; pizza e cucina contemporanea in un ambiente curato.

Wèmà Bogino – via Bogino, 3 – Torino

Pizzeria molto amata a Torino con ottime recensioni per qualità dell’impasto e ingredienti freschissimi.

A Casa di Pulcinella – via Rosselli, 82 – Torino

Ottimo esempio di pizza napoletana nel capoluogo, spesso indicata anche dai locali come “must-try”.

Pizza Ad Hoc – via Plana 7B – Torino

Locale molto apprezzato per impasti leggeri e ingredienti di qualità, stabile ai vertici delle pizzerie cittadine.

Pizzium – corso Matteotti, 3A – Torino

Catena gourmet con focus sui sapori regionali italiani, sempre con recensioni positive.

Ortiga – via Pollenzo, 39 – Torino

Pizzeria con stile più raffinato, ottima per una serata speciale e pizza ben bilanciata tra tradizione e innovazione.

Il Saltinbocca – piazza Buniva, 30 – Piscina (TO)

Riconosciuta tra le migliori realtà gastronomiche della zona, è celebre per la sua pizza napoletana cotta nel forno a legna.

Bottega Flegrea – corso Francia, 93 – Rivoli (TO)

Pizzeria con stile partenopeo apprezzata per impasti leggeri e prodotti di qualità.

La Duchessa – via Ospedale, 5 – Alba (CN)

Pizzeria-ristorante con ottime pizze classiche e gourmet, spesso scelta da chi visita le Langhe.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese