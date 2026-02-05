Aggressioni e spaccio vicino alla stazione di Ceva, un 23enne a processo con il fratello

CUNEO – Un giovane di 23 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio a Ceva. Era tuttavia già in detenuto con fine pena nel 2028. Il processo è in corso al tribunale di Cuneo e vede imputato anche il fratello minorenne, seguito dal tribunale dei minori di Torino. L’indagine nasce da un’operazione della Guardia di Finanza del 16 dicembre 2023 nei pressi della stazione di Lesegno, dove furono trovati circa 70 grammi di hashish in un capannone abbandonato. Durante il controllo, il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un bilancino elettronico e aveva con sé 160 euro in contanti. In aula, S.R. ha sostenuto che la droga appartenesse al fratello e che il bilancino fosse per uso personale.

In passato era stato raggiunto da un Daspo (cioè un divieto di avvicinamento a un determinato luogo) per aver minacciato alcuni passeggeri del treno sulla tratta Mondovì-Ceva.

