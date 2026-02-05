Almeno 45 manifestanti feriti dalle forze dell’ordine durante gli scontri di sabato a Torino

TORINO – Sono almeno 45 i manifestanti che sono stati feriti dalle forze dell’ordine durante gli scontri di sabato scorso. A riferirlo è sono i militanti di Askatasuna, che citano i numeri di diversi collettivi che si occupano di soccorrere le persone in difficoltà nelle manifestazioni di piazza.

Nel comunicato dei manifestanti si legge che ci sono state”8 intossicazioni da gas e crisi respiratorie, di cui 1 attacco di panico con crisi respiratoria evacuato in ambulanza ed 1 con perdita di coscienza. Incalcolabili intossicazioni minori.

Contusioni, ferite e traumi agli arti ed al corpo: almeno 10 lesioni o ferite agli arti, la maggior parte alle mani durante la fuga; almeno 2 da impatto diretto di lacrimogeni, 1 ferita alla mano suturata. 6 contusioni su corpo e arti per manganelli o da impatto diretto di lacrimogeni. 2 ferite lacero-contuse alle gambe ed 1 escoriazione per caduta durante la fuga. Numerose contusioni ed escoriazioni minori agli arti”.

