Seguici su

CronacaTorino

Almeno 45 manifestanti feriti dalle forze dell’ordine durante gli scontri di sabato a Torino

8 intossicazioni da gas, 10 feriti a braccia e gambe, 2 persone colpite in modo violento dai lacrimogeni. I numeri dei collettivi che si sono occupati del soccorso medico
Sandro Marotta

Pubblicato

21 secondi fa

il

TORINO – Sono almeno 45 i manifestanti che sono stati feriti dalle forze dell’ordine durante gli scontri di sabato scorso. A riferirlo è sono i militanti di Askatasuna, che citano i numeri di diversi collettivi che si occupano di soccorrere le persone in difficoltà nelle manifestazioni di piazza.

Per approfondire:

Nel comunicato dei manifestanti si legge che ci sono state”8 intossicazioni da gas e crisi respiratorie, di cui 1 attacco di panico con crisi respiratoria evacuato in ambulanza ed 1 con perdita di coscienza. Incalcolabili intossicazioni minori.

Contusioni, ferite e traumi agli arti ed al corpo: almeno 10 lesioni o ferite agli arti, la maggior parte alle mani durante la fuga; almeno 2 da impatto diretto di lacrimogeni, 1 ferita alla mano suturata. 6 contusioni su corpo e arti per manganelli o da impatto diretto di lacrimogeni. 2 ferite lacero-contuse alle gambe ed 1 escoriazione per caduta durante la fuga. Numerose contusioni ed escoriazioni minori agli arti”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *