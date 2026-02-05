Rinviata l’udienza sul crollo della gru in via Genova a Torino: richiesta dal giudice una perizia

TORINO – È stata rinviata l’udienza fissata per lunedì 9 febbraio 2026 al Tribunale di Torino nel processo penale sul crollo della gru di via Genova, avvenuto il 18 dicembre 2021 e costato la vita a tre operai: Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti. Nel procedimento sono costituiti parte civile l’associazione Sicurezza e Lavoro e i sindacati edili FenealUil e Fillea Cgil.

Il giudice Claudio Canavero ha disposto una perizia tecnica, affidata all’ingegnere Paolo Emilio Lino Maria Pennacchi, docente ordinario di Meccanica al Politecnico di Milano. L’incarico servirà a chiarire cause e dinamica dell’incidente, con particolare attenzione all’altezza operativa dell’autogrù e alla posizione reciproca tra i mezzi coinvolti.

Il processo riprenderà mercoledì 11 febbraio alle 11, nella maxi aula 3 del Palazzo di Giustizia, con il conferimento dell’incarico e il giuramento del perito. Un accertamento che, secondo l’associazione Sicurezza e Lavoro, potrà contribuire a fare piena luce sull’accaduto e accelerare l’arrivo a una sentenza in uno dei casi più gravi di infortunio mortale sul lavoro a Torino. Anche i sindacati auspicano che l’approfondimento tecnico consenta di ricostruire rapidamente i fatti e di individuare le responsabilità, arrivando a una decisione entro l’estate.

