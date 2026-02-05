TORINO – La polizia di Torino ha eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti di un minorenne coinvolto nei disordini scoppiati durante una manifestazione pro-Palestina il 3 ottobre 2025 nel capoluogo piemontese. Il provvedimento, disposto dal Gip del tribunale per i minorenni, prevede anche la possibilità per il ragazzo di rimanere temporaneamente in casa in attesa dell’individuazione della struttura di accoglienza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante il corteo – a cui avevano partecipato circa 4mila persone e che aveva raggiunto la sede dell’azienda Leonardo – il giovane avrebbe lanciato ripetutamente oggetti contundenti, tra cui pietre, bottiglie di vetro, fumogeni e artifici pirotecnici, oltre ad aver scagliato un cassonetto contro le forze dell’ordine.

Sempre stando alle accuse, si sarebbe poi introdotto nel parcheggio dei dipendenti, danneggiando un’auto a calci e pugni, rompendo un vetro e uno specchietto.

Contestualmente alla misura cautelare, la procura per i minorenni ha disposto anche una perquisizione nell’abitazione del ragazzo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese