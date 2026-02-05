Muore investita da un auto a Bricherasio: la vittima è una donna di 67 anni

BRICHERASIO – Impatto mortale in via Circonvallazione 40 a Bricherasio nella serata di oggi, giovedì 5 febbraio, intorno alle 20. Una donna di 67 anni è stata investita da un auto mentre attraversava la strada.

La persona alla guida si è subito fermata, ma sono stati inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo. Il conducente, in stato di choc è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 Azienda Zero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese