SportTorino
Coppa Italia: troppa Atalanta per la Juventus, che si ferma ai quarti di finale
L’Atalanta ferma la Juventus ai quarti di Coppa Italia nel match o dentro o fuori di oggi
BERGAMO – L’Atalanta ferma la Juventus ai quarti di Coppa Italia nel match o dentro o fuori di oggi, giovedì 5 febbraio. Nel primo tempo decide un gol dal dischetto di Scamacca al 27′ su mano in area di rigore di Bremer. Le occasioni non sono mancate per i bianconeri ma i bergamaschi sulla lunga hanno mostrato più carattere.
Al 77′ Sulemana raddoppia su contropiede e poi il colpo finale che toglie tutte le speranze di rimonta lo dà Pasalic al 86′ con un destro in area deviato dalla difesa. Finisce 3-0 al Dall’Ara di Bergamo.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Scoppia il caso a Rivalta: la consigliera Gaudiano ironizza sui poliziotti feriti durante gli scontri, chieste le sue dimissioni
Cronaca6 ore fa
Uomo trovato morto nel parcheggio del cimitero di Chivasso, è un carabiniere di circa 45 anni
Cronaca14 ore fa
Torino: anziano sorprende ladro in casa, lo insegue insieme al figlio ma i complici li picchiano
Cronaca1 giorno fa
Torino: con i figli minorenni passava la notte nei giardinetti pur di sfuggire alle violenze del marito
Cronaca2 giorni fa