Coppa Italia: troppa Atalanta per la Juventus, che si ferma ai quarti di finale

L’Atalanta ferma la Juventus ai quarti di Coppa Italia nel match o dentro o fuori di oggi

BERGAMO – L’Atalanta ferma la Juventus ai quarti di Coppa Italia nel match o dentro o fuori di oggi, giovedì 5 febbraio. Nel primo tempo decide un gol dal dischetto di Scamacca al 27′ su mano in area di rigore di Bremer. Le occasioni non sono mancate per i bianconeri ma i bergamaschi sulla lunga hanno mostrato più carattere.

Al 77′ Sulemana raddoppia su contropiede e poi il colpo finale che toglie tutte le speranze di rimonta lo dà Pasalic al 86′ con un destro in area deviato dalla difesa. Finisce 3-0 al Dall’Ara di Bergamo.

