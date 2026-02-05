Sei nuove attività tra musica, danza e pet therapy nell’Oncologia dell’Asl To4 per umanizzare la cura

TORINO – Umanizzazione delle cure attraverso musica, danza, animali e lettura. Questa la strategia di ampliamento dei servizi del reparto di Oncologia dell’Asl To4, che ha scelto di integrare l’offerta con sei attività: il progetto ‘Musica in Oncologia’ con il coinvolgimento degli studenti, biodanza, estetica oncologica, pet therapy, biblioterapia, fitwalking e i gruppi di cammino.

“Le evidenze cliniche – spiega il direttore del Dipartimento Oncologico dell’Asl T04, Giorgio Vellani – confermano che attività come queste migliorano il benessere emotivo e riducono l’ansia e gli effetti collaterali delle terapie mediche. Non sono semplici attività di svago, ma strumenti terapeutici complementari che migliorano l’aderenza ai trattamenti”.

