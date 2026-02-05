Si apre con un rinvio il processo per i 16 ex manager della Città della Salute, accusati di truffa e falso ideologico

TORINO – Doveva partire oggi il processo a carico di sedici ex dirigenti della Città della Salute di Torino, rinviati a giudizio dalla giudice Valentina Rattazzo con le accuse, a vario titolo, di truffa e falso ideologico in atto pubblico. L’inchiesta, coordinata dai pm Mario Bendoni e Giulia Rizzo, riguarda la gestione dell’azienda ospedaliera universitaria tra il 2013 e il 2023, un decennio segnato da presunti errori contabili e mancate registrazioni di fondi.

In realtà il processo è iniziato con un rinvio per gli ex manager imputati.

Tra i rinviati a giudizio figurano l’ex direttore generale Giovanni La Valle, l’allora responsabile della libera professione Davide Benedetto e l’ex direttrice amministrativa Beatrice Borghese. Secondo l’accusa, alcuni dirigenti avrebbero contribuito a falsare i bilanci aziendali, omettendo di rilevare correttamente il cosiddetto “fondo Balduzzi”, derivante dalla trattenuta del 5% sulle prestazioni in libera professione dei medici.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese