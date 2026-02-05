Torino: anziano sorprende ladro in casa, lo insegue insieme al figlio ma i complici li picchiano

TORINO – Dei rumori nel proprio appartamento e la scoperta che in casa c’è un ladro. Così un anziano di 78 anni ha scoperto che in casa, al settimo piano di un palazzo di via Rigola, si stava consumando un furto. Nell’appartamento con lui la moglie e il figlio, 47enne, andato a trovare i genitori pensionati.

A questo punto, però, il ladro si accorge di essere stato scoperto, dà una spinta al 78enne e scappa portandosi via i cellulari delle vittime, le chiavi dell’auto, il portafogli e alcuni contanti trovati nella borsa della donna. Sia lei che il figlio nel frattempo svegliati dal trambusto.

Padre e figlio decidono quindi di rincorrere il malvivente nella speranza di riavere indietro la refurtiva. È quando il ladro raggiunge corso Unione Sovietica che cambiano le cose: spuntano altri due uomini, complici del ladro, che aggrediscono a suon di botte sia padre che figlio. I tre poi salgono su un taxi che hanno chiamato.

Nonostante quanto accaduto le due vittime pestate chiamano il 112. Sul posto arrivano subito dopo polizia e personale sanitario del 118. Gli agenti raccolgono la testimonianza del 47enne e del pensionato che descrivono i rapinatori. Ma è grazie al tracciamento dei cellulari rubati che le forze dell’ordine rintracciano la posizione dei malviventi; così una pattuglia raggiunge il taxi, quando si ferma all’incrocio tra via Nizza e corso Sommeiller i ladri vengono arrestati in flagranza di reato e, in seguito, riconosciuti dalle vittime. Hanno tra i 20 e i 25 anni.

La refurtiva è stata recuperata. Una notte da dimenticare per le vittime.

