Si cerca Luigi Sacripanti, il 72enne che si è allontanato da casa a San Mauro Torinese

SAN MAURO TORINESE – Continuano le ricerche di Luigi Sacripanti, l’uomo di 72 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 27 gennaio.

Il 72enne si è allontanato dalla sua casa a San Mauro Torinese e da quel momento si sono perse le sue tracce. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri e chiedono la collaborazione di tutti.

Al momento della scomparsa Luigi Sacripanti indossava un giaccone nero con cappuccio, maglione chiaro e pantaloni blu, scarpe verdi marca Sun.

Se avete informazioni o lo avvistate, chiamate subito il 112.

