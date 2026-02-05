CronacaTorino
Si cerca Luigi Sacripanti, il 72enne che si è allontanato da casa a San Mauro Torinese
Se avete informazioni o lo avvistate, chiamate subito il 112
SAN MAURO TORINESE – Continuano le ricerche di Luigi Sacripanti, l’uomo di 72 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 27 gennaio.
Il 72enne si è allontanato dalla sua casa a San Mauro Torinese e da quel momento si sono perse le sue tracce. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri e chiedono la collaborazione di tutti.
Al momento della scomparsa Luigi Sacripanti indossava un giaccone nero con cappuccio, maglione chiaro e pantaloni blu, scarpe verdi marca Sun.
Se avete informazioni o lo avvistate, chiamate subito il 112.
