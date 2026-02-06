Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dove vedere stasera la cerimonia di apertura

MILANO – Tutto pronto per l’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Questa sera, venerdì 6 febbraio alle ore 20, prenderà il via la terza edizione delle Olimpiadi ospitate dall’Italia con la cerimonia inaugurale allo Stadio San Siro di Milano. L’evento rappresenta il momento simbolico che segna l’avvio dei Giochi, raccontando identità, valori e visione del Paese ospitante.

Uno spettacolo tra italianità e simboli olimpici

Lo show si svilupperà attorno a una scenografia imponente. Senza svelare troppo, vi introduciamo alla grande ellisse lucida posizionata al centro del campo, pensata per richiamare una pista di pattinaggio e circondata da sculture neoclassiche e installazioni artistiche sospese. I colori olimpici e le luci accompagneranno una narrazione visiva che unirà tradizione italiana e linguaggi contemporanei.

La cerimonia coinvolgerà numeri da capogiro; sono attesi infatti circa 10mila invitati, tra atleti, delegazioni e ospiti, oltre a 60mila spettatori presenti nello stadio e un pubblico televisivo stimato in oltre 2,5 miliardi di persone. Sul campo saranno impegnati 1.200 volontari, affiancati da altri 900 operatori dietro le quinte.

Le star della cerimonia: musica e spettacolo internazionale

La cerimonia di apertura sarà scandita da una lunga sequenza di performance artistiche che uniscono musica classica, pop e danza.

Tra gli ospiti più attesi figurano Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini, Ghali e l’attore Pierfrancesco Favino. Lo spettacolo si aprirà con una coreografia ispirata al mito di Icaro, accompagnata da versioni rielaborate delle opere di Verdi, Rossini e Puccini, mescolate con sonorità contemporanee.

Tra i momenti più suggestivi annunciati, l’esibizione di Mariah Carey che interpreterà in italiano il brano “Nel blu dipinto di blu”, mentre Laura Pausini eseguirà l’inno nazionale. La tradizionale sfilata degli atleti accompagnerà l’ingresso delle delegazioni sotto i cinque cerchi olimpici illuminati.

Nel corso della serata saliranno sul palco anche artisti e performer di rilievo internazionale come il pianista Lang Lang, il soprano Cecilia Bartoli, il producer Mace, insieme alle attrici Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore. Restano invece suggestioni social e possibili sorprese legate alla presenza di star come Snoop Dogg e Dua Lipa.

La cerimonia si concluderà con un momento corale dal forte valore simbolico. Il messaggio finale, dedicato alla pace e alla collaborazione tra i popoli, accompagnerà l’ultimo spettacolo musicale con Andrea Bocelli e Ghali insieme al coro delle voci bianche.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su più piattaforme.

L’evento sarà visibile gratuitamente su Rai 1, su RaiNews.it e sulla piattaforma RaiPlay a partire dalle ore 19.50.

Sarà inoltre possibile seguire la diretta anche sui canali Eurosport, disponibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e tramite Amazon Prime Video Channel.

