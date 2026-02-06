Creator per adulti di Saluzzo non denuncia introiti al fisco: evasi 140 mila euro

SALUZZO – La Guardia di Finanza di Cuneo intensifica i controlli sull’economia digitale e porta alla luce un nuovo caso di evasione fiscale legato ai moderni modelli di business online. Nei giorni scorsi, i militari della Tenenza di Saluzzo hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una cittadina residente nel Saluzzese, attiva come digital content creator su una nota piattaforma internazionale per contenuti per adulti.

L’attività rientra in una più ampia e costante azione di vigilanza avviata dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle nel comparto dei nuovi lavori digitali, un settore in forte espansione che genera profitti rilevanti ma presenta anche elevati rischi di evasione fiscale.

L’indagine

Secondo quanto accertato, la donna produceva e condivideva contenuti multimediali a pagamento, ricevendo compensi da una società con sede a Londra, proprietaria del portale utilizzato. Nonostante l’attività fosse svolta in modo continuativo e professionale, i redditi percepiti non sarebbero stati correttamente dichiarati al Fisco italiano.

L’indagine è stata condotta attraverso un’analisi incrociata delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza e grazie agli strumenti di cooperazione fiscale internazionale, che hanno consentito di ricostruire in modo analitico i flussi economici provenienti dall’estero. Al termine della verifica, i finanzieri hanno quantificato compensi non dichiarati per circa 140.000 euro netti, riferiti a sole due annualità d’imposta.

I proventi sono stati inquadrati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.). L’omessa o infedele dichiarazione ha portato alla segnalazione della contribuente alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che procederà al recupero delle somme sottratte a tassazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese