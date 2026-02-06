Torino, trova un marsupio con 1650 euro in contanti e lo restituisce

TORINO – Una notizia che non dovrebbe essere tale, che dovrebbe essere la normalità. Ma siccome non è così abbiamo deciso di raccontarvela. Una disavventura con lieto fine per un commerciante torinese che mercoledì 4 febbraio ha smarrito il proprio marsupio, fortunatamente ritrovato grazie all’onestà di un cittadino.

L’episodio è avvenuto nella quarta circoscrizione, nei pressi della piscina Franzoj. Il borsello, contenente 1.650 euro in banconote di vari tagli, è stato notato a terra da una persona che ha deciso di consegnarlo immediatamente allo Sportello della Polizia Locale di corso Cincinnato 115, vicino a piazza Cirene.

Grazie alla presenza dei documenti personali all’interno del marsupio, gli agenti hanno potuto rintracciare rapidamente il proprietario, un esercente torinese, che alle 13.50 ha potuto riavere in mano il proprio borsello, quasi incredulo di fronte alla restituzione integra del denaro.

Il cittadino modello

Dal Comando di Polizia Locale sottolineano il gesto di grande senso civico del cittadino, che ha preferito rimanere anonimo. Il proprietario ha voluto comunque esprimere la propria gratitudine attraverso il Corpo di Polizia Locale: una copia dei ringraziamenti scritti è stata recapitata via posta elettronica grazie agli agenti, a testimonianza di un gesto di onestà che merita di essere riconosciuto.

Un episodio semplice, ma che ricorda quanto l’integrità e il rispetto per gli altri possano fare la differenza nella vita quotidiana di una città.

