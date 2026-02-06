Sette giorni dal 9 febbraio

Il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale martedì 10 febbraio, dalle 15.30 alle 20: all’ordine del giorno il proseguimento dell’esame degli atti d’indirizzo sul corteo per Askatasuna e proposte di legge 59 “Istituzione del contrassegno unico per le Ztl per gli agenti di commercio”, 38 “Istituzione della giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero”, 72 “Approvazione del Pieno regionale di bonifica delle aree inquinate. Dalle 14 si svolgeranno il sindacato ispettivo e il Question time.

Questo il programma settimanale.Lunedì 9

10.15 legalità, presidente Domenico Rossi, audizione di “Libera Piemonte” sul dossier “Azzardomafie”. Si prosegue, alle 11.15, per un incontro di approfondimento con Legacoop e Confcooperative Piemonte sullo sfruttamento lavorativo. Si chiude in ordinaria, alle 12, sulle modalità d’esame della relazione del gruppo di lavoro.14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, determinazioni sul gruppo di lavoro sulla rete oncologica del Piemonte. Si prosegue con tre audizioni sulle ricadute organizzative derivanti dall’ingresso di Amos Piemonte in Azienda zero: alle 14.45, con la stessa Amos Piemonte, alle 15.30, con CGIL, CISL e UIL e, alle 16.15, con la direzione generale dell’Azienda.Martedì 10

14 Interrogazioni e Question timeDalle 15.30 alle 20 Consiglio regionale.

Mercoledì 11

10 seconda, presidente Mauro Fava, audizione del Comune di Torino e di Ance Piemonte sul Ddl 94 in materia di urbanistica e di accelerazione dello sviluppo economico.11 sesta, presidente Paola Antonetto, conclusione esame della Pdl 97 sull’orientamento sportivo.12 Conferenza dei capigruppo.15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione dell’Unione industriali Torino sull’Italdesign.Giovedì 12

11 quinta, presidente Sergio Bartoli.14.30 prima, presidente Roberto Ravello, esame della Pdcr in merito al risultato di amministrazione.

