Terremoto in Provincia di Torino con epicentro a Lemie. a scossa percepita nelle Valli di Susa, Lanzo e Sangone

Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 22.07, una scossa di terremoto è stata avvertita in bassa Valsusa ed è stata percepita dalla popolazione ad Avigliana, Condove, Giaveno, Bussoleno, Coazze, Vaie e Sant’Antonino di Susa, ma è stato avvertito anche in Val Sangone

Secondo l’ istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del CNR il terremoto di magnitudo ML 2.4 ha avuto l’epicentro a Lemie, nelle Valli di Lanzo. I comuni piú vicini all’eicentro sono stati Lemie, Usseglio e Bruzolo

