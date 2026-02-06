CronacaTorino
Terremoto in Provincia di Torino con epicentro a Lemie. a scossa percepita nelle Valli di Susa, Lanzo e Sangone
Il terremoto era di magnitudo 2.4
Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 22.07, una scossa di terremoto è stata avvertita in bassa Valsusa ed è stata percepita dalla popolazione ad Avigliana, Condove, Giaveno, Bussoleno, Coazze, Vaie e Sant’Antonino di Susa, ma è stato avvertito anche in Val Sangone
Secondo l’ istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del CNR il terremoto di magnitudo ML 2.4 ha avuto l’epicentro a Lemie, nelle Valli di Lanzo. I comuni piú vicini all’eicentro sono stati Lemie, Usseglio e Bruzolo
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Scoppia il caso a Rivalta: la consigliera Gaudiano ironizza sui poliziotti feriti durante gli scontri, chieste le sue dimissioni
Cronaca13 ore fa
Uomo trovato morto nel parcheggio del cimitero di Chivasso, è un carabiniere di circa 45 anni
Cronaca21 ore fa
Torino: anziano sorprende ladro in casa, lo insegue insieme al figlio ma i complici li picchiano
Cronaca2 giorni fa
Torino: con i figli minorenni passava la notte nei giardinetti pur di sfuggire alle violenze del marito
Cronaca2 giorni fa