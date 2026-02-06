Seguici su

Tre veicoli si scontrano sulla tangenziale di Torino

Due feriti in codice giallo
TORINO – Incidente nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale sud di Torino. Lo scontro tra tre veicoli si è verificato all’altezza di corso Allamano, in direzione Milano. Sono rimaste coinvolte due persone, portate in ospedale in codice giallo. Sul posto le forze dell’ordine e il 118. Si registrano forti rallentamenti a partire dal tardo pomeriggio.

