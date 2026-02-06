CronacaTorino
Tre veicoli si scontrano sulla tangenziale di Torino
Due feriti in codice giallo
TORINO – Incidente nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale sud di Torino. Lo scontro tra tre veicoli si è verificato all’altezza di corso Allamano, in direzione Milano. Sono rimaste coinvolte due persone, portate in ospedale in codice giallo. Sul posto le forze dell’ordine e il 118. Si registrano forti rallentamenti a partire dal tardo pomeriggio.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca1 giorno fa
Uomo trovato morto nel parcheggio del cimitero di Chivasso, è un carabiniere di circa 45 anni
Cronaca2 giorni fa
Torino: anziano sorprende ladro in casa, lo insegue insieme al figlio ma i complici li picchiano
Cronaca2 giorni fa
Torino: con i figli minorenni passava la notte nei giardinetti pur di sfuggire alle violenze del marito
Cronaca1 giorno fa
Muore investita da un auto a Bricherasio: la vittima è una donna di 67 anni
Cronaca1 giorno fa