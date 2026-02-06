La storia dei veicoli usati dalla Guardia di Finanza in una mostra al Mauto di Torino

TORINO – Il 6 febbraio 2026, al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, è stata inaugurata una mostra temporanea dedicata alla storia motoristica della Guardia di Finanza.

L’esposizione nasce dalla collaborazione tra il MAUTO e il Museo Storico del Corpo. Protagonisti dell’iniziativa sono quattro veicoli d’epoca della Raccolta Veicoli Storici della Guardia di Finanza. I mezzi accompagnano i visitatori in un percorso che racconta diverse epoche dell’Istituzione. Tra questi figurano la FIAT 508 Balilla Camioncino del 1935 e la GILERA B 300 Extra del 1962. Completano l’esposizione la MOTO GUZZI V7 del 1972 e l’ALFA ROMEO Alfetta 2000L del 1981.

La Raccolta comprende complessivamente oltre 40 veicoli storici a due e quattro ruote. All’inaugurazione hanno partecipato alte Autorità civili e militari e rappresentanti del settore motoristico. L’evento ha celebrato il decennale della Raccolta Veicoli Storici del Museo Storico del Corpo.

“Grazie alla preziosa disponibilità offerta dal MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, l’occasione – di alto

valore culturale e simbolico – avrà anche l’obiettivo di coniugare la storia istituzionale della Guardia di finanza

con l’eccellenza del patrimonio motoristico nazionale, offrendo al grande pubblico un racconto inedito del ruolo

svolto dal Corpo nella storia del Paese”, scrive la guardia di finanza in un comunicato.

