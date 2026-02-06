Via Botticelli, recuperato alloggio Atc occupato abusivamente: intervento della polizia locale

TORINO – Un appartamento Atc occupato abusivamente è stato recuperato nella mattinata di oggi 6 febbraio in via Botticelli grazie a un intervento della polizia locale di Torino.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Reparto Polizia abitativa, intervenuti dopo una segnalazione da parte dei residenti della zona che avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’alloggio. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno accertato che l’appartamento risultava occupato senza titolo, ma al momento del controllo non erano presenti persone all’interno.

L’immobile è stato quindi chiuso e messo in sicurezza, permettendo così il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’Atc, che potrà ora procedere con una regolare assegnazione secondo le graduatorie previste.

Sull’intervento è intervenuto l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Città di Torino, Marco Porcedda, che ha sottolineato l’importanza dell’attività di controllo sul territorio. «Grazie alla fondamentale opera di prossimità della polizia locale è stato recuperato l’ennesimo appartamento occupato in maniera illegale che ora potrà essere regolarmente assegnato», ha dichiarato. «Continueremo a monitorare e a ripristinare situazioni di legalità come queste con grande attenzione».

L’assessore ha inoltre ringraziato i cittadini che hanno segnalato la situazione sospetta, evidenziando il ruolo della collaborazione tra istituzioni e residenti nel contrasto alle occupazioni abusive.

