Abusi sessuali sull’alunno a scuola di canto: la condanna del Tribunale di Ivrea al maestro

TORINO – Per oltre due anni avrebbe sottoposto un suo allievo minorenne ad abusi sessuali via via sempre più gravi. Per questo un maestro di canto di 40 anni, attivo nel Torinese, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere dal tribunale di Ivrea per violenza sessuale.

La sentenza prevede anche l’interdizione dai pubblici uffici e il pagamento di una provvisionale di 25 mila euro in favore della vittima, che si era costituita parte civile nel processo.

La denuncia nel 2021 e l’inchiesta della procura

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2018 e il 2020. Secondo quanto ricostruito in aula, il ragazzo – che all’epoca aveva 16 anni – aveva denunciato il proprio insegnante nel 2021, dando avvio all’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Mattia Cravero.

Durante il processo ha testimoniato anche la vittima, oggi 22enne, raccontando il rapporto di fiducia che lo legava al maestro di canto, descritto come una figura di riferimento, premurosa e rassicurante, soprattutto in un momento di fragilità personale. Una fiducia che, secondo l’accusa, sarebbe stata tradita a partire dal novembre 2018, quando il maestro avrebbe abusato per la prima volta del ragazzo, chiudendolo in un bagno.

“La paura di non essere creduto”

Gli abusi, stando al racconto del giovane, sarebbero poi proseguiti nel tempo. Il ragazzo ha spiegato di aver resistito e di non essersi allontanato subito perché il canto rappresentava una delle poche attività capaci di farlo stare bene.

L’insegnante si è sempre proclamato innocente. Durante il processo ha sostenuto che i familiari del ragazzo avessero tentato di estorcergli del denaro in cambio del silenzio. Una tesi che non ha convinto i giudici.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Franco Papotti, ha annunciato la possibilità di ricorrere in appello: “Leggeremo le motivazioni, poi probabilmente presenteremo appello. Prima, però, dobbiamo capire perché non sia stata presa in considerazione la posizione del mio assistito”.

