Il Mauriziano e l’ASL Città di Torino insieme per ridurre le liste d’attesa

TORINO – Anche l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano aderisce al progetto avviato dall’ASL Città di Torino, volto a rafforzare l’efficienza, l’integrazione e la sostenibilità del sistema sanitario torinese, già sostenuto dall’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, Carlo Picco, e il Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano, Franca Dall’Occo, hanno convenuto sull’importanza di collaborare in ambiti strategici come liste d’attesa, mobilità attiva e passiva, emergenza-urgenza e percorsi di tutela degli assistiti.

In questo contesto, da lunedì 9 febbraio sarà operativa, presso i locali dell’ASL di via Legnano 5, la “Centrale operativa liste d’attesa – Sistema Torino”. La nuova struttura, integrando competenze e personale delle tre Aziende sanitarie, punterà a una gestione coordinata e unitaria dei processi e delle risorse, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

