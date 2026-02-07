Volley femminile Serie A1: Monviso ko a Treviglio, Bergamo vince 3-1

TORINO – Il Monviso torna dalla trasferta di Treviglio senza punti. Contro Bergamo le ragazze allenate da coach Nica riescono a vincere il secondo set e mostrano buone cose anche all’inizio del terzo, ma alla fine sono le padrone di casa a imporsi per 3-1. Una partita fatta di alti e bassi, con qualche errore di troppo nei momenti decisivi.

Il primo set parte subito in salita per le piemontesi. Bergamo prende il largo fin dalle prime azioni e si porta rapidamente sul 10-3. Monviso prova a reagire e si avvicina fino al 13-9, ma poi torna a sbagliare e lascia spazio alle avversarie, che scappano sul 20-12. Nica prova a cambiare qualcosa inserendo Bridi e Siftar. Monviso annulla tre set point, ma alla fine Bergamo chiude il parziale.

Nel secondo set arriva la risposta del Monviso. Le torinesi partono forte e vanno subito avanti 2-0. La squadra gioca con più ordine e fiducia, allungando fino al 13-8 e poi al 15-9 dopo un servizio vincente di Davyskiba. Le piemontesi mantengono il vantaggio e con il punto decisivo di D’Odorico pareggiano il conto dei set.

Anche il terzo parziale inizia bene per Monviso, che si porta sul 5-1. Bergamo però reagisce, rimette in equilibrio la gara e passa avanti. Le ospiti provano a restare in partita, ma non riescono a raggiungere il pareggio e le padrone di casa tornano avanti nei set.

Nel quarto set l’inizio è equilibrato, con le squadre che viaggiano punto a punto. Sul 9-9 Bergamo trova però l’allungo decisivo e Monviso non riesce più a rientrare, nonostante qualche tentativo finale. Il set si chiude 25-20 e la partita va alle padrone di casa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese