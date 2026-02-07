AMTS 2026 accende i motori: a Torino il countdown è iniziato

TORINO – Il conto alla rovescia per AMTS – Auto Moto Turin Show 2026 è ufficialmente partito e la terza edizione, in programma dal 27 al 29 marzo al Lingotto Fiere, promette di essere la più grande e spettacolare di sempre. Organizzato da GL events Italia, l’evento consolida il ruolo del capoluogo piemontese come punto di riferimento nazionale per la community motoristica, alzando ulteriormente l’asticella in termini di spazi, contenuti e intrattenimento.

La principale novità dell’edizione 2026 è l’espansione senza precedenti della superficie espositiva, che supera gli 80.000 metri quadrati grazie all’apertura straordinaria dello storico Padiglione 2 del Lingotto Fiere, la leggendaria ex Sala Presse FIAT. Un’icona dell’industria automobilistica che si affianca al Padiglione 3, all’Oval e alle aree esterne, dando vita a un layout completamente rinnovato con aree tematiche verticali dedicate ai diversi universi dell’automotive.

Supercar, auto di lusso, JDM giapponesi, americane, vetture da motorsport e progetti restomod convivranno con un’area istituzionale che ospiterà i mezzi dell’Esercito italiano e la Squadra Corse del Politecnico di Torino. Spazio anche agli Hardcore Drivers, all’Abarth Club Torino, all’aftermarket e a un ampio Food Truck Village, pensato per vivere la manifestazione durante tutta la giornata. Tra le novità, la collaborazione con Vehicle Valley, ecosistema che promuove il Piemonte come hub internazionale dell’innovazione nella mobilità.

Il cuore pulsante di AMTS 2026 sarà però lo spettacolo dal vivo. L’evento rafforza la sua vocazione di “show diffuso” grazie alla nuova partnership con gli organizzatori di Masters of Dirt Italia, che porteranno a Torino uno spettacolo di livello internazionale. In programma esibizioni di Freestyle Motocross, BMX acrobatica e Circus Trial, affiancate dai confermati show di drifting e stunt nell’arena esterna. L’adrenalina diventa esperienza diretta con il Drift Taxi di D-Race Italia, che permetterà al pubblico di salire in pista al fianco dei professionisti.

Grande attenzione anche al mondo del tuning, con il rinnovo della partnership con ETT – Expo Tuning Torino. L’Oval Lingotto Fiere ospiterà una vetrina sempre più internazionale, con progetti provenienti da tutta Europa e il ritorno del “Be-bETTer Show”, che presenterà anteprime mondiali e auto visionarie svelate in esclusiva durante la manifestazione.

AMTS 2026 si conferma infine un evento pensato per un pubblico trasversale, con un forte investimento sull’Area Kids nel Padiglione 3. Grazie alla collaborazione con Federmoto e altri partner, anche i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo dei motori in totale sicurezza, rendendo il salone un appuntamento adatto a giovani, famiglie e appassionati di ogni età.

