Basket: Torino perde in casa 68-73 contro Bologna

TORINO – La 26a giornata di Serie A2 al Pala Gianni Asti si è conclusa con una sconfitta per la Reale Mutua Torino basket, che ha ospitato la Fortitudo Bologna.

L’avvio di gara è stato molto a rallntatore, con difese protagoniste e pochi canestri. Chiude 14-13 per Bologna.

Nel secondo quarto la squadra di Caja ha alzato l’intensità difensiva, ha preso margine ed è andata all’intervallo sul 41-27, trascinata da Perkovic. Da segnalare Allen con 18 punti all’intervallo.

Nel terzo periodo Bologna è sembrata in pieno controllo, toccando anche il +17 grazie ai canestri di De Vico e Guaiana. Improvvisamente però Teague ha acceso i torinesi padroni di casa, che hanno piazzato un parziale di 19-7, rientrando in partita. Nel finale Torino è sembrata crederci di più, ma il divario era comunque importante e Bologna ha controllato tutto fino al 73-68.

I migliori in campo: Allen (28), Teague (16), Schina (11).

