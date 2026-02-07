Torino Comics 2026 si trasferisce alla Certosa Reale di Collegno

TORINO – Torino Comics approda alla Certosa Reale di Collegno e al Parco Dalla Chiesa dal 17 al 19 aprile, offrendo tre giorni immersivi dedicati a fumetti, cosplay, giochi, musica e creatività.

La trentesima edizione della manifestazione punta su uno spazio aperto e riconoscibile, capace di ospitare le diverse anime dell’evento.

La Certosa Reale, storica costruzione del XVII secolo dei Savoia, diventa il nuovo grande palcoscenico della manifestazione. Nel Cortile della Lavanderia a Vapore si svolgeranno concerti, competizioni cosplay internazionali e il premio di doppiaggio Onda Sonora. Il porticato del Chiostro maggiore e il giardino centrale ospiteranno artist alley, area editori e mostre tematiche, mentre il parco circostante sarà dedicato a giochi da tavolo, giochi di ruolo, attività sportive e al fenomeno K-pop, con la K-pop League Italia.

L’edizione 2026 pone particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusività, in collaborazione con la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, con percorsi e attività pensati per sensibilizzare il pubblico sulle esigenze delle persone con disabilità. Tra le novità figura anche la partecipazione di BillyBella, content creator e ambassador ufficiale della manifestazione, che guiderà i fan tra eventi, meet & greet e attività creative dedicate alla Gen Z.

I biglietti per Torino Comics 2026 sono disponibili in prevendita online su TicketOne, con tariffe early bird fino al 27 marzo a partire da 12 euro per le giornate ridotte e 15 euro per l’intero venerdì.

