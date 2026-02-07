Seguici su

Crescentino: arrestato un uomo di 30 anni per droga e violenze familiari

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Questura di Vercelli
polizia

VERCELLI – Deve scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione un uomo di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale ma domiciliato a Crescentino. Il cumulo di pene deriva da condanne per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra mobile di Vercelli dopo la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine di arresto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (Ufficio Esecuzioni Penali) il 26 gennaio.

A seguito di mirate attività investigative, l’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Questura di Vercelli, accompagnato negli uffici e successivamente tradotto presso la casa circondariale, dove sconterà la pena stabilita.

