Fiorentina-Toro 2-2: al Franchi i viola rimontano ma ci pensa Maripán a salvare i granata

FIRENZE – Sabato 7 febbraio 2026, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Torino hanno pareggiato 2-2 nella 24esima giornata di Serie A, in un match che ha visto i granata passare in vantaggio nel primo tempo e i viola rimontare nella ripresa prima di subire il gol del pari nel finale.

La prima occasione degna di nota è arrivata al 26′, quando Cesare Casadei ha portato in vantaggio il Torino con un inserimento in area e una conclusione di testa precisa per l’1-0 granata. I padroni di casa, desiderosi di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, hanno alzato il ritmo dopo lo svantaggio alla ricerca del pareggio.

La reazione della Fiorentina si è concretizzata nel secondo tempo: al 51′ Manor Solomon ha trovato il gol dell’1-1 con un tiro dalla distanza che ha sorpreso la difesa ospite. Sei minuti più tardi, al 57′, Moise Kean ha ribaltato il risultato portando i viola in vantaggio con un tap-in nell’area piccola.

Nel finale, quando la partita sembrava ormai indirizzata verso la vittoria dei padroni di casa, il Torino ha trovato il gol del 2-2 nel recupero. Al 94′, Guillermo Maripán ha completato l’azione con una deviazione decisiva di testa, fissando il punteggio sul pareggio.

Il punto conquistato permette alle due squadre di muovere la classifica: la Fiorentina conferma di essere ancora in lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Torino guadagna un risultato utile importante in trasferta.

