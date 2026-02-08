Ritrovato il corpo senza vita di Antonio Virzì, 60 enne di Settimo scomparso dall’ospedale di Chivasso

CHIVASSO – È stato trovato il corpo senza vita di Antonio Virzì, 60 enne di Settimo Torinese scomparso giovedì 29 gennaio dall’ospedale di Chivasso. L’uomo, non in buona salute, con una polmonite in atto, si rifiutava di farsi ricoverare. Si è allontanato volontariamente dal nosocomio.

Il ritrovamento nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio, in un terreno in via Monviso di frazione Borghetto di Chivasso. L’hanno trovato scalzo e con vestiti leggeri tra arbusti e rovi nei pressi della linea dell’alta velocità. Si presuppone che la morte sia per cause naturali, anche se è stata disposta l’autopsia che verrà probabilmente eseguita già nella giornata di oggi per determinare se la morte sia avvenuta il giorno stesso del tentativo di tornare a casa a Settimo oppure in seguito.

Il luogo del ritrovamento, avvenuto grazie a un passante, è distante 3 chilometri da via Regis, dove si trova l’ospedale di Chivasso e una persona in salute l’avrebbe percorsa in un’ora ma Antonio Virzì stava male ed era in stato confusionale.

La salma è stata ricomposta alle camere mortuarie di Chivasso in attesa dell’autopsia.

