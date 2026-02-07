SportTorino
Doppietta italiana nella discesa libera alle Olimpiadi: Franzoni argento, Paris bronzo. Il piemontese Mattia Casse undicesimo
Lo svizzero Franjo von Allmen ha vinto la discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si è svolta sulla pista Stelvio di Bormio.
Lo svizzero ha lasciato a due decimi l’italiano Giovanni Franzoni, medaglia d’argento, terzo l’altro italiano Dominik Paris che a quasi 37 anni, ha vinto il bronzo precedendo l’altro fuoriclasse svizzero Marc Odermatt.
Il piemontese Mattia Casse è arrivato undicesimo al traguardo.
