Doppietta italiana nella discesa libera alle Olimpiadi: Franzoni argento, Paris bronzo. Il piemontese Mattia Casse undicesimo

Il piemontese Mattia Casse è arrivato undicesimo al traguardo

28 minuti fa

Lo svizzero Franjo von Allmen ha vinto la discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si è svolta sulla pista Stelvio di Bormio.

Lo svizzero ha lasciato a due decimi l’italiano Giovanni Franzoni, medaglia d’argento, terzo l’altro italiano Dominik Paris che a quasi 37 anni, ha vinto il bronzo precedendo l’altro fuoriclasse svizzero Marc Odermatt.

Il piemontese Mattia Casse è arrivato undicesimo al traguardo.

