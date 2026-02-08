Assegnati i trofei della regata internazionale “D’Inverno sul Po” a Torino: 12 medaglie d’oro per la Canottieri Cerea

TORINO – Sono giunte al termine oggi, 8 febbraio, le gare delle finali della 43ª “D’Inverno sul Po”, la regata internazionale organizzata dalla edizione della Società Canottieri Esperia-Torino. La classica ha accompagnato un momento particolare della storia della società, che nel 2026 compirà i 140 anni dalla sua fondazione. Le due giornate di regate hanno coinvolto 3500 atleti provenienti dall’Italia e dall’estero e sono state precedute dal “Trofeo Martoglio”, con in acqua esponenti delle categorie Special Olympics e Pararowing. Il percorso, lungo cinque chilometri, si è snodato tra la collina e il centro storico di Torino, con arrivo al circolo dell’Esperia.

A fare la voce grossa è stata la Canottieri Cerea, che ha conquistato ben 12 medaglie d’oro, davanti alle dieci dell’Italia, presente a Torino con dodici imbarcazioni. Fra le società straniere, la migliore è stata la spagnola Barcelona Club de Remo, che ha ottenuto due ori, due argenti e un bronzo.

Assegnati anche tre Trofei speciali. Due sono stati vinti dall’Italia: quello in memoria di Gian Antonio Romanini, ideatore della manifestazione, assegnato al vincitore della gara dell’otto Senior maschile, e quello in ricordo di Carlo Pacciani, in palio nella finale dell’otto Under 19 femminile. Ad aggiudicarsi il Trofeo per la Ricerca, messo in palio dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, charity partner della D’Inverno sul Po, è stata la Lombardia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese