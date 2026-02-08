Volley femminile, Serie A1: Novara batte ancora Milano, successo di Chieri nel derby piemontese con Cuneo

PIEMONTE – Tre squadre piemontesi impegnate nel pomeriggio di oggi, 8 febbraio, nel campionato di Serie A1 di volley femminile.

Alle 16 il fischio d’inizio di Igor Gorgonzola Novara – Numia Vero Volley. Le padrone di casa hanno sconfitto per la terza volta in stagione le ospiti, dopo una lunga battaglia terminata solo al quinto set: 3 a 2 il finale (25-18, 19-25, 25-20, 22-25, 16-14). Si è sicuramente divertito il pubblico del PalaIgor, per un match spettacolare e combattuto fino all’ultimo punto. Novaresi vicine alla vittoria già al quarto set, che avrebbe consentito di raccogliere 3 punti. A cambiare l’inerzia del parziale è stato però il turno al servizio di Vita Akimova che ha dato vita ad un parziale di 6-0 per Milano. La top scorer della partita è l’opposta della Igor Tatiana Tolok, autrice di 33 punti.

Derby piemontese invece a Chieri alle ore 17, tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Honda Cuneo Granda Volley. Dopo tre set, sono anche qui le padrone di casa a vincere, con parziali 25-19, 26-24, 27-25. Cuneo che ha messo in campo una buona reazione rispetto alle ultime partite, riuscendo a portare due set ai vantaggi, ma proprio nei momenti decisivi non è riuscita a concludere. Migliori realizzatrici Nervini per Chieri 17 e Diop a 15 per Cuneo.

