CittadiniTorino
Accolti dal Questore di Torino 93 nuovi agenti e vice-ispettori della Polizia
Potenziano l’organico e saranno collocati sul territorio nei prossimi giorni
TORINO – Arrivano forze fresche nelle file della Polizia a Torino. L’organico a disposizione è stato integrato nei giorni scorsi da 62 nuovi agenti e 31 vice-ispettori. A loro il benvenuto da parte del Questore della città Massimo Gambino.
I nuovi poliziotti saranno collocati nelle diverse articolazioni della Questura e dei Commissariati.
