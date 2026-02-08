Seguici su

Accolti dal Questore di Torino 93 nuovi agenti e vice-ispettori della Polizia

Potenziano l’organico e saranno collocati sul territorio nei prossimi giorni
Marco Lovisolo

Pubblicato

9 secondi fa

il

TORINO – Arrivano forze fresche nelle file della Polizia a Torino. L’organico a disposizione è stato integrato nei giorni scorsi da 62 nuovi agenti e 31 vice-ispettori. A loro il benvenuto da parte del Questore della città Massimo Gambino.
I nuovi poliziotti saranno collocati nelle diverse articolazioni della Questura e dei Commissariati.

