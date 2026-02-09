Cortandone: muore un uomo per intossicazione da monossido di carbonio, tre persone in ospedale

CORTANDONE – Una piccola cittadina in provincia di Asti scossa dalla tragedia: un uomo è deceduto a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Altre tre persone, appartenenti alla stessa famiglia, sono invece state portate in ospedale.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, è accaduto tutto nel pomeriggio di ieri quando il personale sanitario del 118 è dovuto intervenire per una serie di malori che hanno colpito la famiglia. Comprendendo quanto stava accadendo, i sanitari hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Giunti sul posto, il 118 ha cercato di rianimare l’uomo, nonno del nucleo familiare, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre familiari, con una intossicazione acuta, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale; non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso, presenti anche i reparti specializzati del comando di Asti per la messa in sicurezza dell’area; il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), addestrato per operare in ambienti contaminati da sostanze tossiche, insieme al Gruppo Nia.

Tra le ipotesi che hanno portato alla tragedia forse il malfunzionamento di una caldaia o di una stufa.

Cordoglio dell’intera comunità che si stringe introno alla famiglia colpita dal lutto.

