Al Mauriziano di Torino un 24enne ubriaco ha perso una pistola, ritrovata su una barella

TORINO – Nella notte di domenica 8 febbraio, un giovane di 24 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino.

Il 24enne era ubriaco, ma non solo: sotto la giacca portava anche una pistola, poi risultata giocattolo, ma priva di tappo rosso. Una pistola che non ha estratto, ma che gli è caduta su una barella. Ritrovata dopo che, passato lo stato di ebbrezza, il giovane ha lasciato il pronto soccorso.

Sono intervenute le guardie giurate in servizio al presidio sanitario di largo Turati, che hanno poi chiamato gli agenti delle volanti della polizia di Stato. Non si sa se sia stato denunciato.

Ma a denunciare quanto accaduto è stato Marco Porfidia, segretario ragionale del Sav, il sindacato degli addetti alla vigilanza: “Da anni segnaliamo le forti problematiche all’interno dei pronto soccorso e i rischi a cui sono esposti i colleghi in servizio”, ha dichiarato, come riportato da Torino Today.

