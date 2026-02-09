Ci lascia a 98 anni il giornalista Gigi Marsico, storico inviato da Torino e amico di Piero Angela

TORINO – Ci ha lasciati a 98 anni Gigi Marsico, lo storico giornalista e inviato dal nord ovest d’Italia e da Torino.

Chi era Gigi Marsico

Marsico, considerato uno degli ultimi “padri” della Tv italiana, nato il 4 giugno del 1927 a Istambul, prima Costantinopoli, comincia la sua carriera da giornalista professionista nel 1955 e fino al 1962 per il Giornale Radio realizza un centinaio di documentari e inchieste. In Tv viene chiamato dal direttore del Telegiornale, Enzo Biagi.

Ma Gigi Marsico era anche amico di Piero Angela, che ha conosciuto all’università di Torino nel 1947 grazie alla musica jazz. Angela era un pianista, Marsico un chitarrista, e per il Festival di Sanremo nel 1968 l’uno è il conduttore del Tg e l’altro è l’inviato.

Marsico che ha saputo raccontare con il suo modo sempre puntuale e originale la Torino industriale e del boom economico, ma anche la difficile realtà – come ricorda Rai News – del lavoro senza tutele degli immigrati meridionali, la difficile condizione dei detenuti minorenni del Ferrante Aporti, le storie di prostitute e omosessuali, raccontate per la prima volta in Rai negli anni ’70.

Rai Cultura ricorderà lo storico giornalista dedicandogli la puntata di “RAInchieste” con Giorgio Zanchini – in onda oggi alle 23.00 su Rai Storia, con repliche successive – nella quale, tra gli altri suoi reportage, viene anche riproposto “Voci dal mondo dei vinti”, da lui firmato nel 1981 e dedicato alla comunità occitana.

