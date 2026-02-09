Seguici su

Bambino di 11 anni investito ad Avigliana, è grave al Cto

Le condizioni del bambino sarebbero estremamente gravi.
TORINO – Un grave investimento stradale si è verificato nella prima serata di lunedì 9 febbraio 2026, in via Moncenisio, l’ex statale 24, a Drubiaglio di Avigliana, nei pressi dell’incrocio con via dei Salici.

Un ragazzino di 11 anni è stato investito dall’autista di un’auto mentre attraversava la strada, venendo sbalzato sull’asfalto. La persona al volante si è subito fermata per prestare soccorso e ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 di Azienda Zero, con due ambulanze e l’elisoccorso. È stato quest’ultimo a trasportare il giovane in codice rosso all’ospedale Cto di Torino, dove è stato preso in cura dal personale medico.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Avigliana e dal nucleo radiomobile della compagnia di Rivoli, che conducono le indagini.

