Il presidente Mattarella sarà a Torino per il centenario della morte di Piero Gobetti

TORINO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Torino lunedì 16 febbraio a rendere omaggio a Piero Gobetti, nella cerimonia organizzata nel centenario della morte. L’evento si terrà alle 11 al Teatro Carignano, come comunicato dalla Prefettura del capoluogo piemontese. L’anniversario sarà onorato tramite diversi eventi durante tutto l’anno a Torino. Le celebrazioni sono coordinate dal Comitato nazionale per le celebrazioni, presieduto dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, che terrà la lectio magistralis durante l’evento inaugurale del 16 febbraio.

Non solo a Torino si ricorderà questa fondamentale figura dell’antifascismo e del pensiero liberale italiano: le commemorazioni avranno anche una dimensione internazionale. Il 19 febbraio, al cimitero Père Lachaise di Parigi, si terrà una cerimonia seguita da un incontro presso la Maison de l’Italie sul tema “La libertà dell’esilio”, con l’obiettivo di approfondire il pensiero e l’eredità del giornalista e intellettuale torinese. Gobetti è morto nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1925 a Parigi, dove si trovava in esilio.

Seconda visita del presidente nel giro di un mese

Soddisfazione per il ritorno di Mattarella a Torino da parte del sindaco di Torino Stefano Lo Russo: «È certamente una importante e costante dimostrazione d’affetto per la nostra città da parte del presidente. Siamo sempre contenti dell’arrivo del presidente Mattarella: ci onora. Credo davvero che questo sia davvero il miglior riconoscimento dal punto di vista istituzionale al tanto lavoro che le tante istituzioni della città fanno» ha detto ai microfoni Ansa.

Non è passato molto tempo dall’ultima volta che Mattarella è venuto in visita nella città: lo scorso 20 gennaio il presidente aveva partecipato alle celebrazioni per i 430 anni dell’Ufficio Pio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese