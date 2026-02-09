Bimba di due anni trovata morta nel lettino a Bordighera: arrestata la madre per omicidio preterintenzionale

BORDIGHERA – Una bambina di due anni è stata trovata senza vita nel suo lettino in un appartamento sulle alture di Bordighera, nell’estremo Ponente ligure. Per la morte della piccola è stata arrestata la madre con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì in un alloggio di strada delle Morghe, in località Montenero. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata la stessa donna, intorno alle 8, ad accorgersi che la figlia era priva di sensi al momento del risveglio. Subito è partita la chiamata al 112, ma all’arrivo dei soccorsi per la bambina non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa e l’automedica inviata dalla centrale operativa. Dopo la constatazione del decesso da parte dell’équipe sanitaria, sono stati allertati anche i carabinieri e il medico legale per gli accertamenti del caso.

Ufficialmente la morte sarebbe stata causata da un arresto cardiocircolatorio, ma saranno necessari ulteriori esami per chiarire con precisione le cause del decesso e verificare l’eventuale presenza di altri fattori.

Ascoltata dai militari, la madre avrebbe raccontato che la sera precedente, domenica, la bambina sarebbe caduta dalle scale, senza però riportare ferite ritenute gravi almeno a un primo esame. Sul corpo della piccola il medico legale avrebbe riscontrato alcuni lividi compatibili, in linea preliminare, con la versione fornita dalla donna.

L’intervento dei sanitari, inizialmente, sarebbe stato richiesto per una crisi respiratoria. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della bambina e accertare eventuali responsabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese