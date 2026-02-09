Troppe liti, pregiudicati e droga in bella vista sui vassoi: chiusi due bar a Torino

TORINO – La licenza di due esercizi pubblici, rispettivamente nei quartieri San Paolo e Barriera di Milano, è stata sospesa dal questore di Torino per 7 giorni e per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Controlli nei due locali

Nel primo caso, il provvedimento è stato adottato, a partire dal 4 febbraio per 7 giorni, nei confronti di un locale situato in via Dante di Nanni, oggetto di diverse segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica e frequenti liti. Nel corso dei controlli, effettuati a partire da ottobre 2025 da parte degli agenti del Commissariato di P.S. “San Paolo”, sono stati individuati e sanzionati alcuni soggetti per uso di sostanze stupefacenti e denunciati altri per porto illegale di armi. In uno dei controlli è stato inoltre sequestrato un teaser, occultato da un avventore sotto un porta tovaglioli del locale.

Nell’area di Barriera di Milano è stata anche sospesa la licenza, con contestuale chiusura al pubblico per 15 giorni, di un bar di via Palestrina, a partire dal 5 febbraio. A seguito di diversi controlli effettuati dagli agenti di polizia, anche congiuntamente a militari dell’Arma dei carabinieri, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, da settembre 2025 scorso a fine gennaio 2026, è stata riscontrata la presenza nel locale di persone gravate da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti, di armi e di sfruttamento della prostituzione.

Durante un controllo effettuato a fine ottobre, due persone sono state denunciate in stato di libertà per il possesso di cocaina, in un caso occultata in una scarpa, nell’altro pronta all’uso su un vassoio. Nell’ultimo controllo effettuato a fine gennaio, il bar è stato anche sanzionato per diverse violazioni amministrative.

Alla luce dei fatti per entrambi i locali è scattato la sospensione della licenza con contestuale e immediata chiusura dell’attività per i periodi indicati per ciascuno degli esercizi.

