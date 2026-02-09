Calendario e orari della Frecciarossa Final Eight 2026 di basket a Torino

TORINO – Torino si prepara a diventare ancora una volta il cuore pulsante del basket italiano. Dal 18 al 22 febbraio 2026 l’Inalpi Arena ospiterà la Frecciarossa Final Eight presented by Unipol, l’evento che assegnerà la 50ª Coppa Italia della storia. A contendersela saranno otto protagoniste della Serie A: Virtus Olidata Bologna, Germani Brescia, EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia, Bertram Derthona Tortona, Pallacanestro Trieste, APU Old Wild West Udine e Guerri Napoli.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente al Circolo dei Lettori di Torino, alla presenza delle istituzioni e dei vertici della Lega Basket Serie A. L’evento è realizzato con il supporto di Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino e con il coinvolgimento della FIP Piemonte, confermando il forte legame tra il territorio e il grande basket.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente LBA Maurizio Gherardini, che ha sottolineato un dato significativo: sono già stati venduti oltre 30.000 biglietti.

«La Frecciarossa Final Eight è prima di tutto una festa per il nostro sport – ha dichiarato –. Un’occasione per vivere una competizione secca, imprevedibile, con partite senza domani. Negli scorsi anni abbiamo toccato con mano il successo dell’evento e il grande seguito che il basket ha in questo territorio, anche in termini di indotto economico. Siamo certi che anche nel 2026 sarà così».

Gherardini ha poi tracciato un primo bilancio dei suoi oltre cento giorni alla guida della LBA, indicando le priorità future del movimento: «Il basket italiano ha un grande potenziale. Dobbiamo crescere parlando di sostenibilità e puntando con decisione sul miglioramento delle strutture, perché solo così i club e l’intero sistema possono alzare il proprio livello».

Un tema ripreso anche dall’Executive Advisor Andrea Bargnani, che ha ampliato il discorso sul piano economico e istituzionale: «La sostenibilità è un obiettivo centrale per tutto lo sport. Serve creare valore e reinvestirlo all’interno del movimento, ma anche un supporto concreto delle istituzioni, con incentivi e procedure più semplici, per permettere ai club di fare investimenti che generino benefici economici e sociali».

Il calendario della fase finale della FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2026

Quarti di finale

Mercoledì 18 febbraio 2026

Germani Brescia – APU Old Wild West Udine ore 18.00 LBATV – SKY SPORT BASKET

EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste ore 20.45 LBATV – SKY SPORT BASKET

Giovedì 19 febbraio 2026

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona ore 18.00 LBATV – SKY SPORT BASKET

Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli ore 20.45 LBATV – SKY SPORT BASKET

Semifinali

Sabato 21 febbraio 2026

Vincente Brescia/Udine – Vincente Milano/Trieste ore 18.00 LBATV – SKY SPORT BASKET – CIELO

Vincente Venezia/Tortona – Vincente Bologna/Napoli ore 20.45 LBATV – SKY SPORT BASKET – CIELO

Finale

Domenica 22 febbraio 2026 ore 17.00 LBATV – SKY SPORT BASKET – CIELO

A Torino anche la fase finale della IBSA NextGen Cup

Accanto alla Final Eight, Torino ospiterà anche la Fase Finale della IBSA NextGen Cup 2025/26, il torneo Under 19 dei club di Serie A. Una novità importante di questa stagione è il ritorno della fase a eliminazione diretta all’interno del grande evento di febbraio.

I quarti di finale si giocheranno giovedì 19 febbraio al PalaSermig, mentre semifinali e finale andranno in scena all’Inalpi Arena venerdì 20 (alle 15.30 e 17.30) e sabato 21 febbraio (finale alle 13.30). L’ingresso per tutte le partite della NextGen Cup sarà gratuito, così come la visione in streaming su LBATV, previa registrazione.

Anche per il torneo giovanile sarà applicata la spettacolare regola del Target Score, che elimina il cronometro negli ultimi minuti e fissa un punteggio obiettivo da raggiungere per vincere, aumentando intensità e imprevedibilità delle partite.

«Questa è una grande vetrina per i nostri ragazzi – ha spiegato Bargnani –. La IBSA NextGen Cup è un asset fondamentale, con numeri importanti sia di pubblico che di audience. In un contesto in cui il reclutamento dei college americani sarà sempre più incisivo, competizioni come questa diventano decisive per la crescita e la visibilità dei nostri talenti».

Il calendario della fase finale della IBSA NEXTGEN CUP 2025/26

Quarti di finale

Giovedì 19 febbraio 2026

APU IfisSport Udine – Acqua S.Bernardo Cantù ore 9.30 – PalaSermig

Virtus EmilBanca Bologna – Vanoli Basket Cremona ore 11.30 – PalaSermig

Umana Reyer Venezia – UNA Hotels Reggio Emilia ore 13.30 – PalaSermig

EA7 Emporio Armani Milano – FAP Brescia ore 15.30 – PalaSermig

Semifinali

Venerdì 20 febbraio 2026

Vincente Bologna-Cremona / Vincente Udine-Cantù ore 15.30 – Inalpi Arena

Vincente Milano-Brescia / Vincente Venezia-Reggio Emilia ore 17.30 – Inalpi Arena

Finale

Sabato 21 febbraio 2025 ore 13.30 – Inalpi Arena

Spazio anche allo spettacolo: arriva l’LBA Showtime Game

Il programma della Final Eight si arricchirà ulteriormente con l’LBA Showtime Game, in programma venerdì 20 febbraio all’Inalpi Arena, subito dopo le semifinali della NextGen Cup. L’evento, a ingresso gratuito, vedrà scendere in campo ex protagonisti della pallacanestro italiana insieme a volti noti della comunicazione digitale.

«Vogliamo offrire uno spettacolo a 360 gradi – ha concluso Bargnani – ispirato all’atmosfera dell’NBA All-Star Game, con tante iniziative collaterali». Un progetto sviluppato anche grazie al contributo di Gianluca Gazzoli, entrato recentemente nella famiglia LBA come Strategic Media Advisor.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese