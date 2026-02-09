Collegno festeggia i 100 anni di Girolama Orlando, simbolo di memoria e comunità

COLLEGNO – Un secolo di vita, di viaggi, di lavoro e di affetti. Domenica 8 febbraio la Città di Collegno ha celebrato un traguardo davvero speciale: i 100 anni di Girolama Orlando, prima cittadina a raggiungere questo importante compleanno nel 2026.

Arrivata a Collegno dalla Sicilia a soli ventidue anni, Girolama Orlando porta con sé una storia che attraversa continenti e generazioni. Prima di stabilirsi definitivamente in Piemonte, ha vissuto anche alcuni anni in America, per poi mettere radici nel quartiere Santa Maria, dove nel tempo è diventata un volto familiare e molto amato dalla comunità.

Ex sarta, donna dal carattere forte e al tempo stesso generoso, Girolama è mamma di due figlie, nonna e bisnonna. Una vita segnata dal lavoro, dalla dedizione alla famiglia e da una profonda capacità di adattarsi ai cambiamenti, senza mai perdere il legame con le persone e i luoghi che ha chiamato casa.

Come da tradizione, alla celebrazione era presente anche il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, che ha voluto portare personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. «Il traguardo dei suoi 100 anni non è solo un numero, ma un patrimonio di memoria, resilienza e dolcezza – ha dichiarato il sindaco – che l’Amministrazione ha voluto celebrare con una visita e un augurio speciale. La storia di Girolama è una storia di migrazioni, lavoro, dedizione e radicamento: una storia che appartiene anche a Collegno».

Parole che racchiudono il senso di una festa che va oltre il compleanno: un riconoscimento a una donna che, con la sua esperienza e il suo percorso, rappresenta un pezzo vivo della storia collettiva della città. «A nome dell’Amministrazione e di tutta la città – ha concluso Cavallone – le auguro di continuare a vivere con la serenità e il calore che merita. A lei va l’abbraccio sincero di tutta Collegno».

Un compleanno che diventa così occasione per celebrare non solo una lunga vita, ma anche il valore della memoria, dell’accoglienza e del senso di comunità.

