Arrestato a Torino un uomo dopo una tentata rapina: agiva armato di machete

TORINO – Voleva rapinare una ragazza minacciandola con un machete: fermato dalla Polizia a Torino. Gli agenti hanno arrestato un trentacinquenne per tentata rapina aggravata dopo essere intervenuti in via Bologna, da dove era giunta la segnalazione di una rapina ai danni di una ragazza. L’uomo l’aveva aggredita e minacciata mentre questa faceva rientro a casa, e le aveva puntato contro un grosso coltello per farsi consegnare lo smartphone.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno intercettato subito l’uomo che, alla vista della Volante, ha lasciato cadere il machete tra le auto parcheggiate, per poi darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato. La Polizia ha anche recuperato lo smartphone sottratto alla ragazza e il coltello di cui il trentacinquenne aveva tentato di liberarsi poco prima.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese